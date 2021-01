Big Bash League Scoreboard

Jan 8 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 33 between Adelaide Strikers and Melbourne Renegades on Friday at Adelaide, Australia Melbourne Renegades win by 6 wickets Adelaide Strikers 1st innings Matthew Renshaw c Beau Webster b Jack Prestwidge 30 Philip Salt c Mackenzie Harvey b Peter Hatzoglou 59 Alex Carey c Jack Prestwidge b Imad Wasim 42 Jake Weatherald c Jake Fraser-McGurk b Peter Hatzoglou 19 Ryan Gibson b Peter Hatzoglou 1 Jonathan Wells Not Out 16 Rashid Khan c Jake Fraser-McGurk b Jack Prestwidge 0 Danny Briggs c Mohammad Nabi b Kane Richardson 2 Extras 0b 2lb 0nb 0pen 6w 8 Total (20.0 overs) 177-7 Fall of Wickets : 1-61 Renshaw, 2-136 Carey, 3-136 Salt, 4-145 Gibson, 5-163 Weatherald, 6-168 Khan, 7-177 Briggs Did Not Bat : Agar, Siddle, Conway Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Imad Wasim 4 0 28 1 7.00 Kane Richardson 4 0 40 1 10.00 3w Peter Hatzoglou 4 0 43 3 10.75 Noor Ahmad 4 0 35 0 8.75 1w Jack Prestwidge 3 0 20 2 6.67 2w Mohammad Nabi 1 0 9 0 9.00 ...................................................... Melbourne Renegades 1st innings Mackenzie Harvey b Danny Briggs 14 Aaron Finch lbw Wes Agar 14 Sam Harper c Ryan Gibson b Rashid Khan 18 Mohammad Nabi Not Out 71 Jack Prestwidge lbw Rashid Khan 14 Jake Fraser-McGurk Not Out 29 Extras 1b 14lb 0nb 0pen 3w 18 Total (19.5 overs) 178-4 Fall of Wickets : 1-31 Finch, 2-44 Harvey, 3-68 Harper, 4-110 Prestwidge Did Not Bat : Webster, Wasim, Richardson, Hatzoglou, Lakanwal Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Harry Conway 3 0 23 0 7.67 Peter Siddle 4 0 38 0 9.50 1w Wes Agar 3.5 0 33 1 8.61 2w Matthew Renshaw 1 0 8 0 8.00 Danny Briggs 4 0 37 1 9.25 Rashid Khan 4 0 24 2 6.00 ............................ Umpire Darren Close Umpire David Taylor Video Sam Nogajski Match Referee Stephen Davis