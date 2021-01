Big Bash League Scoreboard

Jan 21 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 46 between Adelaide Strikers and Brisbane Heat on Thursday at Adelaide, Australia Adelaide Strikers win by 82 runs Adelaide Strikers 1st innings Alex Carey c Jimmy Peirson b Mark Steketee 101 Jake Weatherald c Lewis Gregory b Marnus Labuschagne 36 Travis Head c Chris Lynn b Marnus Labuschagne 25 Philip Salt c Max Bryant b Xavier Bartlett 26 Ryan Gibson c Chris Lynn b Jack Wildermuth 0 Matthew Renshaw Not Out 3 Michael Neser Not Out 1 Extras 1b 1lb 0nb 0pen 3w 5 Total (20.0 overs) 197-5 Fall of Wickets : 1-66 Weatherald, 2-113 Head, 3-174 Salt, 4-180 Gibson, 5-196 Carey Did Not Bat : Briggs, Agar, O'Connor, Siddle Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Xavier Bartlett 4 0 30 1 7.50 1w Jack Wildermuth 3 0 35 1 11.67 1w Mark Steketee 4 0 42 1 10.50 1w Mitchell Swepson 4 0 39 0 9.75 Marnus Labuschagne 2 0 20 2 10.00 Morne Morkel 1 0 10 0 10.00 Lewis Gregory 2 0 19 0 9.50 ............................................................... Brisbane Heat 1st innings Marnus Labuschagne lbw Wes Agar 28 Chris Lynn c Ryan Gibson b Wes Agar 17 Joe Denly c Matthew Renshaw b Wes Agar 15 Joe Burns c Alex Carey b Peter Siddle 1 Lewis Gregory c Michael Neser b Peter Siddle 3 Max Bryant c Philip Salt b Wes Agar 25 Jimmy Peirson c Peter Siddle b Liam O'Connor 12 Jack Wildermuth c Alex Carey b Michael Neser 2 Mark Steketee c Philip Salt b Danny Briggs 1 Mitchell Swepson c Michael Neser b Peter Siddle 4 Xavier Bartlett Not Out 1 Extras 1b 4lb 0nb 0pen 1w 6 Total (17.3 overs) 115 all out Fall of Wickets : 1-23 Lynn, 2-62 Labuschagne, 3-64 Denly, 4-68 Gregory, 5-68 Burns, 6-89 Peirson, 7-92 Wildermuth, 8-99 Steketee, 9-114 Bryant, 10-115 Swepson Did Not Bat : Morkel Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Michael Neser 3 0 22 1 7.33 Danny Briggs 4 0 28 1 7.00 Wes Agar 4 0 27 4 6.75 1w Peter Siddle 2.3 0 13 3 5.20 Liam O'Connor 4 0 20 1 5.00 ............................... Umpire Gerard Abood Umpire Greg Davidson Video Nathan Johnstone Match Referee Simon Fry