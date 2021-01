Jan 3 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 25 between Perth Scorchers and Melbourne Renegades on Sunday at Perth, Australia Perth Scorchers win by 96 runs Perth Scorchers 1st innings Jason Roy c Aaron Finch b Jack Prestwidge 27 Liam Livingstone st Sam Harper b Noor Ahmad 20 Josh Inglis Not Out 72 Colin Munro c Sam Harper b Jack Prestwidge 52 Mitchell Marsh Not Out 7 Extras 0b 3lb 3nb 0pen 1w 7 Total (20.0 overs) 185-3 Fall of Wickets : 1-41 Livingstone, 2-56 Roy, 3-173 Munro Did Not Bat : Turner, Hardie, Richardson, Tye, Behrendorff, Ahmed Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Josh Lalor 3 0 33 0 11.00 Kane Richardson 4 0 31 0 7.75 Peter Hatzoglou 4 0 33 0 8.25 Noor Ahmad 3 0 36 1 12.00 2nb Jack Prestwidge 4 0 32 2 8.00 1w 1nb Mohammad Nabi 2 0 17 0 8.50 ................................................................... Melbourne Renegades 1st innings Sam Harper b Jhye Richardson 4 Shaun Marsh c Jason Roy b Aaron Hardie 14 Aaron Finch Run Out Jason Behrendorff 8 Beau Webster c Mitchell Marsh b Jason Behrendorff 2 Mohammad Nabi c Liam Livingstone b Aaron Hardie 5 Rilee Rossouw c Aaron Hardie b Andrew Tye 6 Jack Prestwidge c Jason Behrendorff b Liam Livingstone 33 Kane Richardson Run Out Ashton Turner 9 Josh Lalor c Ashton Turner b Fawad Ahmed 0 Peter Hatzoglou c Josh Inglis b Fawad Ahmed 1 Extras 0b 4lb 0nb 0pen 3w 7 Total (12.5 overs) 89 all out Fall of Wickets : 1-4 Harper, 2-15 Finch, 3-26 Webster, 4-34 Marsh, 5-41 Rossouw, 6-46 Nabi, 7-59 Richardson, 8-59 Lalor, 9-88 Prestwidge, 10-89 Hatzoglou Did Not Bat : Lakanwal Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jhye Richardson 4 0 39 1 9.75 2w Jason Behrendorff 2 0 13 1 6.50 1w Aaron Hardie 2 0 10 2 5.00 Andrew Tye 1 0 5 1 5.00 Fawad Ahmed 2.5 1 5 2 1.76 Liam Livingstone 1 0 13 1 13.00 ................................... Umpire Michael Graham-Smith Umpire Simon Lightbody Video Donovan Koch Match Referee Simon Fry