Oct 2 (Gracenote) - Results for Stage 4, BinckBank Tour on Friday. Stage 4 Riemst to Kanne, 8.1 km, Individual time trial. Overall leader Mads Pedersen DEN (Trek - Segafredo) Stage winners 1 Søren Kragh DEN (Team Sunweb) 2 Stefan Küng SUI (Groupama - FDJ) 3 Stefan Bissegger SUI (EF Pro Cycling) Last stage will be : Oct 3-Stage 5 Ottignies to Geraardsbergen, 183.6 km, Road race.