Oct 2 (Gracenote) - Results from Stage 4, BinckBank Tour on Friday. Stage 4 Riemst to Kanne, 8.1 km. Men's elite individual time trial. Stage winners 1. Søren Kragh (DEN) Team Sunweb 9:59 2. Stefan Küng (SUI) Groupama - FDJ +6 3. Stefan Bissegger (SUI) EF Pro Cycling +7 4. Mads Pedersen (DEN) Trek - Segafredo +9 5. Mathieu van der Poel (NED) Alpecin - Fenix +13 6. Jasha Sütterlin (GER) Team Sunweb +17 7. Jannik Steimle (GER) Deceuninck - Quick-Step +19 8. Yves Lampaert (BEL) Deceuninck - Quick-Step +20 9. Max Walscheid (GER) NTT Pro Cycling Team +21 10. Christophe Laporte (FRA) Cofidis " 11. Nils Politt (GER) Israel Start-Up Nation +23 12. Florian Sénéchal (FRA) Deceuninck - Quick-Step +24 13. Florian Vermeersch (BEL) Lotto - Soudal +25 14. Tobias Ludvigsson (SWE) Groupama - FDJ +27 15. Nathan Van Hooydonck (BEL) CCC Team " 16. Mike Teunissen (NED) Jumbo - Visma +28 17. Jasper Philipsen (BEL) UAE Team Emirates " 18. Ryan Mullen (IRL) Trek - Segafredo +29 19. Iván García (ESP) Bahrain - McLaren +31 20. Sebastian Langeveld (NED) EF Pro Cycling +32 Overall leaders 1. Mads Pedersen (DEN) Trek - Segafredo 6:35:31 2. Søren Kragh (DEN) Team Sunweb +7 3. Stefan Küng (SUI) Groupama - FDJ +13 4. Stefan Bissegger (SUI) EF Pro Cycling +14 5. Mathieu van der Poel (NED) Alpecin - Fenix +17 6. Jasper Philipsen (BEL) UAE Team Emirates +19 7. Yves Lampaert (BEL) Deceuninck - Quick-Step +24 8. Max Walscheid (GER) NTT Pro Cycling Team +28 9. Mike Teunissen (NED) Jumbo - Visma +30 10. Florian Sénéchal (FRA) Deceuninck - Quick-Step +31 . Amund Grøndahl Jansen (NOR) Jumbo - Visma . Bert-Jan Lindeman (NED) Jumbo - Visma . Timo Roosen (NED) Jumbo - Visma . Pascal Eenkhoorn (NED) Jumbo - Visma . Taco van der Hoorn (NED) Jumbo - Visma . Maarten Wynants (BEL) Jumbo - Visma . Dries De Bondt (BEL) Alpecin - Fenix . Tim Merlier (BEL) Alpecin - Fenix . Jonas Rickaert (BEL) Alpecin - Fenix . Oscar Riesebeek (NED) Alpecin - Fenix . Gianni Vermeersch (BEL) Alpecin - Fenix . Senne Leysen (BEL) Alpecin - Fenix . Guillaume Van Keirsbulck CCC Team (BEL) . Patrick Bevin (NZL) CCC Team . Gijs Van Hoecke (BEL) CCC Team . Nathan Van Hooydonck (BEL) CCC Team . Jakub Mareczko (ITA) CCC Team . Francisco Ventoso (ESP) CCC Team . Jonas Koch (GER) CCC Team . Zdenek Ņtybar (CZE) Deceuninck - Quick-Step . Shane Archbold (NZL) Deceuninck - Quick-Step . Jannik Steimle (GER) Deceuninck - Quick-Step . Bert Van Lerberghe (BEL) Deceuninck - Quick-Step . Oliver Naesen (BEL) AG2R La Mondiale . Silvan Dillier (SUI) AG2R La Mondiale . Julien Duval (FRA) AG2R La Mondiale . Alexis Gougeard (FRA) AG2R La Mondiale . Lawrence Naesen (BEL) AG2R La Mondiale . Stijn Vandenbergh (BEL) AG2R La Mondiale . Clément Venturini (FRA) AG2R La Mondiale . Pascal Ackermann (GER) BORA - hansgrohe . Marcus Burghardt (GER) BORA - hansgrohe . Jempy Drücker (LUX) BORA - hansgrohe . Martin Laas (EST) BORA - hansgrohe . Andreas Schillinger (GER) BORA - hansgrohe . Michael Schwarzmann (GER) BORA - hansgrohe . Rüdiger Selig (GER) BORA - hansgrohe . Nikolas Maes (BEL) Lotto - Soudal . Gerben Thijssen (BEL) Lotto - Soudal . Brian van Goethem (NED) Lotto - Soudal . Florian Vermeersch (BEL) Lotto - Soudal . Jelle Wallays (BEL) Lotto - Soudal . John Degenkolb (GER) Lotto - Soudal . Niki Terpstra (NED) Total Direct Energie . Romain Cardis (FRA) Total Direct Energie . Damien Gaudin (FRA) Total Direct Energie . Pim Ligthart (NED) Total Direct Energie . Lorrenzo Manzin (FRA) Total Direct Energie . Adrien Petit (FRA) Total Direct Energie . Dries Van Gestel (BEL) Total Direct Energie . Laurens De Vreese (BEL) Astana Pro Team . Daniil Fominykh (KAZ) Astana Pro Team . Yevgeniy Gidich (KAZ) Astana Pro Team . Dmitriy Gruzdev (KAZ) Astana Pro Team . Davide Martinelli (ITA) Astana Pro Team . Hernando Bohórquez (COL) Astana Pro Team . Guillaume Boivin (CAN) Israel Start-Up Nation . Itamar Einhorn (ISR) Israel Start-Up Nation . Mihkel Räim (EST) Israel Start-Up Nation . Travis McCabe (USA) Israel Start-Up Nation . Mads Würtz (DEN) Israel Start-Up Nation . Nils Politt (GER) Israel Start-Up Nation . Sven Erik Bystrøm (NOR) UAE Team Emirates . Alessandro Covi (ITA) UAE Team Emirates . Ivo Oliveira (POR) UAE Team Emirates . Rui Oliveira (POR) UAE Team Emirates . Tom Bohli (SUI) UAE Team Emirates . Aliaksandr Riabushenko (BLR) UAE Team Emirates . Sep Vanmarcke (BEL) EF Pro Cycling . Sebastian Langeveld (NED) EF Pro Cycling . Logan Owen (USA) EF Pro Cycling . Jonas Rutsch (GER) EF Pro Cycling . Tom Scully (NZL) EF Pro Cycling . Julius van den Berg (NED) EF Pro Cycling . Mark Cavendish (GBR) Bahrain - McLaren . Sonny Colbrelli (ITA) Bahrain - McLaren . Iván García (ESP) Bahrain - McLaren . Luka Pibernik (SLO) Bahrain - McLaren . Heinrich Haussler (AUS) Bahrain - McLaren . Marcel Sieberg (GER) Bahrain - McLaren . Kévin Geniets (LUX) Groupama - FDJ . Fabian Lienhard (SUI) Groupama - FDJ . Tobias Ludvigsson (SWE) Groupama - FDJ . Léo Vincent (FRA) Groupama - FDJ . Christophe Laporte (FRA) Cofidis . Dimitri Claeys (BEL) Cofidis . Cyril Lemoine (FRA) Cofidis . Emmanuel Morin (FRA) Cofidis . Damien Touzé (FRA) Cofidis . Piet Allegaert (BEL) Cofidis . Julien Vermote (BEL) Cofidis . Dion Smith (NZL) Mitchelton - Scott . Kaden Groves (AUS) Mitchelton - Scott . Alexander Konychev (ITA) Mitchelton - Scott . Luke Durbridge (AUS) Mitchelton - Scott . Callum Scotson (AUS) Mitchelton - Scott . Alexander Edmondson (AUS) Mitchelton - Scott . Robert Stannard (AUS) Mitchelton - Scott . Michael Gogl (AUT) NTT Pro Cycling Team . Edvald Boasson Hagen (NOR) NTT Pro Cycling Team . Reinardt Janse van Rensburg NTT Pro Cycling Team (RSA) . Nicholas Dlamini (RSA) NTT Pro Cycling Team . Rasmus Tiller (NOR) NTT Pro Cycling Team . Jay Thomson (RSA) NTT Pro Cycling Team . Christopher Lawless (GBR) INEOS Grenadiers . Owain Doull (GBR) INEOS Grenadiers . Christian Knees (GER) INEOS Grenadiers . Leonardo Basso (ITA) INEOS Grenadiers . Brandon Rivera (COL) INEOS Grenadiers . Carlos Rodríguez (ESP) INEOS Grenadiers . Pieter Vanspeybrouck (BEL) Circus - Wanty - Gobert . Aimé De Gendt (BEL) Circus - Wanty - Gobert . Timothy Dupont (BEL) Circus - Wanty - Gobert . Xandro Meurisse (BEL) Circus - Wanty - Gobert . Danny van Poppel (NED) Circus - Wanty - Gobert . Andrea Pasqualon (ITA) Circus - Wanty - Gobert . Wesley Kreder (NED) Circus - Wanty - Gobert . Nils Eekhoff (NED) Team Sunweb . Max Kanter (GER) Team Sunweb . Alberto Dainese (ITA) Team Sunweb . Martin Salmon (GER) Team Sunweb . Jasha Sütterlin (GER) Team Sunweb . Alex Kirsch (LUX) Trek - Segafredo . Emils Liepinš (LAT) Trek - Segafredo . Matteo Moschetti (ITA) Trek - Segafredo . Ryan Mullen (IRL) Trek - Segafredo . Charlie Quarterman (GBR) Trek - Segafredo . Koen de Kort (NED) Trek - Segafredo . Amaury Capiot (BEL) Sport Vlaanderen - Baloise . Cédric Beullens (BEL) Sport Vlaanderen - Baloise . Sasha Weemaes (BEL) Sport Vlaanderen - Baloise . Milan Menten (BEL) Sport Vlaanderen - Baloise . Kenneth Van Rooy (BEL) Sport Vlaanderen - Baloise . Jürgen Roelandts (BEL) Movistar Team . Johan Jacobs (SUI) Movistar Team . Mathias Norsgaard (DEN) Movistar Team . Juri Hollmann (GER) Movistar Team . Lluís Mas (ESP) Movistar Team . Baptiste Planckaert (BEL) Bingoal - WB . Aksel Nõmmela (EST) Bingoal - WB . Tom Wirtgen (LUX) Bingoal - WB . Ludovic Robeet (BEL) Bingoal - WB . Sean De Bie (BEL) Bingoal - WB . Joel Suter (SUI) Bingoal - WB . Lionel Taminiaux (BEL) Bingoal - WB