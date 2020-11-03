SEARCH
  1. The Sun Daily
  2. World
  3. Reuters

BRIEF-Ant Group Apologises To Investors For Inconvenience Caused By IPO Suspension

03 Nov 2020 / 22:45 H.

    Nov 3 (Reuters) -

    * ANT GROUP SAYS IT SINCERELY APOLOGIZES TO INVESTORS FOR ANY INCONVENIENCE CAUSED BY THE SUSPENSION OF IPOS IN HONG KONG AND SHANGHAI

    * ANT GROUP SAYS WILL PROPERLY HANDLE THE FOLLOW-UP MATTERS IN ACCORDANCE WITH APPLICABLE REGULATIONS OF THE TWO STOCK EXCHANGES

    * ANT GROUP SAYS WILL KEEP IN CLOSE COMMUNICATIONS WITH SHANGHAI STOCK EXCHANGE AND RELEVANT REGULATORS

    * ANT GROUP SAYS WILL WAIT FOR REGULATORS' FURTHER NOTICE WITH RESPECT TO FURTHER DEVELOPMENTS OF THE OFFERING AND LISTING PROCESS AND DISCLOSE IN TIMELY MANNER Source text in Chinese: https://bit.ly/35YCdZj (Reporting by Hong Kong newsroom)

    Did you like this article?

    email blast