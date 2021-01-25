BRIEF-AstraXeneca Says Calquence Approved In Japan For CLL

Jan 25 (Reuters) - AstraZeneca PLC:
* ASTRAZENECA PLC - CALQUENCE APPROVED IN JAPAN FOR CLL
* ASTRAZENECA - CALQUENCE APPROVED IN JAPAN FOR TREATMENT OF RELAPSED OR REFRACTORY CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKAEMIA
* ASTRAZENECA - 88% OF PATIENTS ON CALQUENCE REMAINED FREE OF DISEASE PROGRESSION AFTER 12 MONTHS VERSUS. 68% FOR COMPARATORS
* ASTRAZENECA - JAPANESE PHASE I/II TRIAL BASED ON ELEVATE TN PHASE III TRIAL IS CURRENTLY UNDERWAY FOR TREATMENT OF 1ST-LINE CLL Source text for Eikon: Further company coverage: