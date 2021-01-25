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BRIEF-AstraXeneca Says Calquence Approved In Japan For CLL

25 Jan 2021 / 15:29 H.

    Jan 25 (Reuters) - AstraZeneca PLC:

    * ASTRAZENECA PLC - CALQUENCE APPROVED IN JAPAN FOR CLL

    * ASTRAZENECA - CALQUENCE APPROVED IN JAPAN FOR TREATMENT OF RELAPSED OR REFRACTORY CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKAEMIA

    * ASTRAZENECA - 88% OF PATIENTS ON CALQUENCE REMAINED FREE OF DISEASE PROGRESSION AFTER 12 MONTHS VERSUS. 68% FOR COMPARATORS

    * ASTRAZENECA - JAPANESE PHASE I/II TRIAL BASED ON ELEVATE TN PHASE III TRIAL IS CURRENTLY UNDERWAY FOR TREATMENT OF 1ST-LINE CLL Source text for Eikon: Further company coverage:

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