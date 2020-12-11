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BRIEF-AstraZeneca Developing Immunisation Programmes Against COVID-19 Through Potential Vaccine Combinations

11 Dec 2020 / 17:14 H.

    Dec 11 (Reuters) - AstraZeneca PLC:

    * ASTRAZENECA - DEVELOPING VERSATILE IMMUNISATION PROGRAMMES AGAINST COVID-19 THROUGH POTENTIAL VACCINE COMBINATIONS

    * ASTRAZENECA - CONSIDERING HOW IT CAN ASSESS HETEROLOGOUS COMBINATIONS OF DIFFERENT VACCINES

    * ASTRAZENECA - WILL SOON BEGIN EXPLORING WITH GAMALEYA RESEARCH INSTITUTE IN RUSSIA TO UNDERSTAND WHETHER TWO ADENOVIRUS-BASED VACCINES CAN BE COMBINED.

    * ASTRAZENECA - IT IS ALSO LIKELY THAT COMBINING VACCINES MAY LEAD TO IMPROVED IMMUNITY OVER A LONGER-PERIOD OF TIME. Source text: (https://bit.ly/33Z9umP) Further company coverage:

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