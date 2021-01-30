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BRIEF-Astrazeneca Says Co's Covid-19 Vaccine Been Granted Conditional Marketing Authorisation In European Union

30 Jan 2021 / 04:45 H.

    Jan 29 (Reuters) - AstraZeneca PLC:

    * CO'S COVID-19 VACCINE BEEN GRANTED CONDITIONAL MARKETING AUTHORISATION IN EUROPEAN UNION FOR ACTIVE IMMUNISATION

    * WORKING WITH EU FOLLOWING APPROVAL OF A CMA FOR ACTIVE IMMUNISATION TO BEGIN ACROSS MEMBER STATES

    * SEEKING EMERGENCY USE LISTING FROM WORLD HEALTH ORGANIZATION FOR ACCELERATED VACCINE AVAILABILITY IN LOW-INCOME COUNTRIES

    * ADDITIONAL SAFETY & EFFICACY DATA FOR VACCINE TO CONTINUE TO ACCUMULATE FROM ONGOING TRIALS; EXPECTED TO BE PUBLISHED IN COMING WEEKS

    * ASTRAZENECA IS CONDUCTING A LARGE TRIAL IN US AND GLOBALLY

    * OXFORD UNIVERSITY AND ASTRAZENECA EXPECT TO ENROL UP TO 60,000 PARTICIPANTS GLOBALLY Source text for Eikon: Further company coverage:

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