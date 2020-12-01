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BRIEF-AstraZeneca Says Crestor To Be Divested To Grünenthal In Europe

01 Dec 2020 / 15:34 H.

    Dec 1 (Reuters) - AstraZeneca PLC:

    * ASTRAZENECA PLC - CRESTOR TO BE DIVESTED TO GRÜNENTHAL IN EUROPE

    * ASTRAZENECA - DIVESTMENT IS ANTICIPATED TO CLOSE IN Q1 OF 2021

    * ASTRAZENECA - ASTRAZENECA WILL CONTINUE TO MANUFACTURE AND SUPPLY CRESTOR TO GRÜNENTHAL DURING A TRANSITION PERIOD.

    * ASTRAZENECA - GRÜNENTHAL WILL MAKE AN UPFRONT, NON-CONTINGENT PAYMENT TO ASTRAZENECA OF $320M AND MAY ALSO MAKE FUTURE MILESTONE PAYMENTS OF UP TO $30M

    * ASTRAZENECA - HAS AGREED TO SELL RIGHTS TO CRESTOR (ROSUVASTATIN) AND ASSOCIATED MEDICINES IN OVER 30 COUNTRIES IN EUROPE

    * ASTRAZENECA - TO SELL RIGHTS TO CRESTOR (ROSUVASTATIN) AND ASSOCIATED MEDICINES IN OVER 30 COUNTRIES IN EUROPE, EXCEPT UK AND SPAIN

    * ASTRAZENECA - GRÜNENTHAL WILL MAKE AN UPFRONT, NON-CONTINGENT PAYMENT TO ASTRAZENECA OF $320M

    * ASTRAZENECA - CO WILL ALSO CONTINUE SELLING MEDICINE IN OTHER COUNTRIES, INCLUDING THOSE IN NORTH AMERICA, IN JAPAN, CHINA AND OTHER EMERGING MARKETS

    * ASTRAZENECA - DIVESTMENT WILL NOT IMPACT COMPANY'S FINANCIAL GUIDANCE FOR 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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