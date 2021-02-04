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BRIEF-Bayer Announces Agreement With Plaintiffs' Counsel On Class Plan

04 Feb 2021 / 08:32 H.

    Feb 3 (Reuters) - Bayer AG:

    * BAYER ANNOUNCES AGREEMENT WITH PLAINTIFFS' COUNSEL ON CLASS PLAN

    * MOTION FOR PRELIMINARY APPROVAL IS BEING FILED FOR PROGRAM DESIGNED TO MANAGE AND RESOLVE FUTURE ROUNDUP LITIGATION

    * AS PART OF AGREEMENT, COMPANY WOULD BE COMMITTED TO PAY UP TO $2 BILLION, PROVISION FOR WHICH WAS MADE AND DISCLOSED LAST YEAR

    * FILING OF A MOTION FOR PRELIMINARY APPROVAL TODAY BEGINS REVIEW PROCESS BY COURT

    * IN STRUCTURING PLAN, PARTIES HAVE WORKED DILIGENTLY TO ADDRESS QUESTIONS PREVIOUSLY RAISED BY COURT

    * ELEMENTS OF REVISED PLAN INCLUDE ESTABLISHMENT OF A FUND TO COMPENSATE QUALIFIED CLAIMANTS DURING AN INITIAL FOUR YEAR PROGRAM

    * ADDITIONALLY THE ESTABLISHMENT OF AN ADVISORY SCIENCE PANEL WHOSE FINDINGS WOULD NOT BE PRECLUSIVE BUT CAN BE USED AS EVIDENCE IN POTENTIAL FUTURE LITIGATION INVOLVING CLASS MEMBERS

    * COMPANY ALSO WILL SEEK PERMISSION FROM ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA) TO ADD A REFERENCE LINK ON LABELS FOR ITS GLYPHOSATE-BASED PRODUCTS

    * QUALIFYING CLASS MEMBERS OVER NEXT FOUR YEARS WILL BE ELIGIBLE FOR LEVELS OF COMPENSATORY AWARDS BASED ON GUIDELINES SET FORTH IN AGREEMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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