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BRIEF-Bayer To Produce CureVac COVID-19 Vaccine At Wuppertal Site

01 Feb 2021 / 17:41 H.

    Feb 1 (Reuters) -

    * BAYER SAYS WUPPERTAL IS IMPORTANT SITE FOR PRODUCING CUREVAC COVID-19 VACCINE

    * BAYER SAYS CUREVAC COVID-19 VACCINE WILL BE PRODUCED IN WUPPERTAL

    * CUREVAC SAYS LOOKING CLOSELY AT BRAZIL VARIANT

    * CUREVAC SAYS DON'T KNOW YET HOW LONG MEMORY EFFECT OF COVID-19 VACCINE WILL LAST

    * CUREVAC SAYS IMPORTANT TO HAVE ADDITIONAL PRODUCTION CAPACITIES TO PRODUCE VACCINES AGAINST NEW VARIANTS

    * PREMIER OF GERMAN STATE OF NRW SAYS HAVE HALVED TIME NEEDED TO APPROVE VACCINE PRODUCTION

    * GERMAN HEALTH MINISTER SAYS AHEAD OF VACCINE SUMMIT: GERMAN AGE RECOMMENDATION FOR ASTRAZENECA VACCINE COULD CHANGE ONCE WE HAVE MORE INFO Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

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