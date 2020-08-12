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BRIEF-Cathay Pacific Airways Posts HY Loss Attributable HK$9,865 Million

12 Aug 2020 / 12:11 H.

    Aug 12 (Reuters) - Cathay Pacific Airways Ltd:

    * HY REVENUE HK$27,669 MILLION VERSUS HK$53,547 MILLION

    * HY LOSS ATTRIBUTABLE HK$9,865 MILLION VERSUS PROFIT OF HK$1,347 MILLION

    * CATHAY PACIFIC-ADVANCED NEGOTIATIONS TAKING PLACE WITH BOEING FOR DEFERRAL OF B777-9 DELIVERIES

    * BY Q4, MANAGEMENT TO RECOMMEND TO BOARD OPTIMUM SIZE AND SHAPE OF CATHAY PACIFIC GROUP TO MEET AIR TRAVEL NEEDS OF HK

    * BY Q4 2020, MANAGEMENT TO RECOMMEND TO BOARD OPTIMUM SIZE AND SHAPE OF GROUP TO MEET AIR TRAVEL NEEDS OF HONG KONG

    * RECOMMENDATIONS TO INVOLVE RATIONALISATION OF FUTURE PLANNED CAPACITY COMPARED TO PRE-CRISIS PLANS

    * GIVEN CURRENT CONDITIONS, DECIDED TO TRANSFER ABOUT THIRD OF PASSENGER AIRCRAFT TO PARKING LOCATIONS OUTSIDE OF HK OVER COMING MONTHS

    * FIRST SIX MONTHS OF 2020 WERE MOST CHALLENGING THAT CATHAY PACIFIC GROUP HAS FACED

    * WITH GLOBAL RECESSION LOOMING, GEOPOLITICAL TENSIONS INTENSIFYING, TRADE WILL LIKELY COME UNDER SIGNIFICANT PRESSURE

    * DEFERRAL OF B777-9 DELIVERIES IS EXPECTED TO PRODUCE CASH SAVINGS TO CATHAY PACIFIC GROUP IN SHORT TO MEDIUM TERM

    * WE DO NOT EXPECT TO SEE A MEANINGFUL RECOVERY IN OUR PASSENGER BUSINESS FOR SOME TIME TO COME Source text for Eikon: Further company coverage:

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