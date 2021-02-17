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BRIEF-Cathay Pacific Airways Says In Jan, Carried A Total Of 30,410 Passengers

17 Feb 2021 / 17:14 H.

    Feb 17 (Reuters) - Cathay Pacific Airways Ltd:

    * JANUARY CATHAY PACIFIC CARRIED A TOTAL OF 30,410 PASSENGERS

    * CATHAY PACIFIC CARRIED 108,930 TONNES OF CARGO AND MAIL IN JAN , A DECREASE OF 28.3%

    * JAN PASSENGER LOAD FACTOR DROPPED BY 71.4 PERCENTAGE POINTS TO 13.3%

    * JAN CARGO AND MAIL LOAD FACTOR INCREASED BY 19.3 PERCENTAGE POINTS TO 79.4%

    * "OVERALL DEMAND REMAINED VERY WEAK "

    * EXPECT STRONG CARGO PERFORMANCE IN 2020 TO CONTINUE IN 2021

    * "SLOWDOWN IN OUR CORE MARKETS PROVIDED AN OPPORTUNITY TO INCREASE CAPACITY ELSEWHERE IN OUR NETWORK "

    * COMING MONTHS WILL BE EXTREMELY CHALLENGING.

    * EFFECTIVE 20 FEB, HONG KONG SAR GOVERNMENT IMPLEMENTING NEW, STRICTER QUARANTINE MEASURES FOR HK-BASED PILOTS AND CABIN CREW Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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