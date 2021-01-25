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BRIEF-Cathay Pacific Airways Says New HK Govt Quarantine Measures May Result Cargo Capacity Reduction Of Around 25%

25 Jan 2021 / 18:38 H.

    Jan 25 (Reuters) - Cathay Pacific Airways Ltd:

    * NEW HK SAR GOVERNMENT QUARANTINE MEASURES MAY RESULT IN REDUCTION OF CARGO CAPACITY OF AROUND 25%

    * NEW HK SAR GOVERNMENT QUARANTINE MEASURES MAY RESULT IN FURTHER INCREASE IN CASH BURN OF ABOUT HK$300-$400 MILLION PER MONTH

    * DEC CATHAY PACIFIC CARRIED A TOTAL OF 39,989 PASSENGERS, A DECREASE OF 98.7% COMPARED TO DECEMBER 2019

    * IN FIRST HALF OF DECEMBER, SAW SOME GOOD DEMAND FOR STUDENT TRAVEL FROM UK TO HONG KONG FOR FESTIVE HOLIDAY PERIOD

    * DEC PASSENGER LOAD FACTOR DROPPED BY 66.6 PERCENTAGE POINTS TO 18.4%

    * LATER IN FEB, HK SAR GOVERNMENT TO IMPLEMENT 14-DAY HOTEL QUARANTINE PLUS 7-DAY MEDICAL SURVEILLANCE REQUIREMENT FOR HK-BASED PILOTS & CABIN CREW

    * PASSENGER BUSINESS NOTABLY IMPACTED IN SECOND HALF OF DEC WHEN HK SAR GOVERNMENT IMPLEMENTED BAN ON FLIGHTS FROM UK TO HK

    * DEC CATHAY PACIFIC CARRIED 120,218 TONNES OF CARGO AND MAIL, A DECREASE OF 32.3%

    * HOTEL QUARANTINE AND MEDICAL SURVEILLANCE MEASURES WILL HAVE SIGNIFICANT IMPACT ON ABILITY TO SERVICE PASSENGER AND CARGO MARKETS Source text for Eikon: Further company coverage:

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