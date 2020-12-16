BRIEF-Cathay Pacific Airways Sees H2 Losses Being Significantly Higher Than H1 Losses

Dec 16 (Reuters) - Cathay Pacific Airways Ltd:
* NOV CATHAY PACIFIC CARRIED A TOTAL OF 37,815 PASSENGERS LAST MONTH, A DECREASE OF 98.6%
* EXPECT TO OPERATE ABOUT 9% OF PRE-COVID-19 CAPACITY IN DECEMBER AND SLIGHTLY ABOVE 10% IN JANUARY 2021
* NOVEMBER PASSENGER LOAD FACTOR DROPPED BY 61.5 PERCENTAGE POINTS TO 18.5%
* WE ANTICIPATE WE WILL RELY MORE ON TRAFFIC ON REGIONAL SERVICES IN IMMEDIATE FUTURE
* DEMAND CONTINUES TO WEAKEN ON LONG-HAUL ROUTES
* SEES SECOND-HALF LOSSES BEING SIGNIFICANTLY HIGHER THAN FIRST-HALF LOSSES
* IN NOVEMBER, CATHAY PACIFIC CARRIED 116,853 TONNES OF CARGO & MAIL, DOWN 34.3%
* STILL NOT SEEING ANY MEANINGFUL IMPROVEMENT IN PASSENGER BUSINESS
* HAVE RESUMED PREVIOUS SCHEDULE OF 3 NON-ATB FLIGHTS PER WEEK TO & FROM SINGAPORE UNTIL DECEMBER END
* NOV CARGO AND MAIL LOAD FACTOR INCREASED BY 9.0 PERCENTAGE POINTS TO 77.7% Source text for Eikon: Further company coverage: