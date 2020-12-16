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BRIEF-Cathay Pacific Airways Sees H2 Losses Being Significantly Higher Than H1 Losses

16 Dec 2020 / 16:41 H.

    Dec 16 (Reuters) - Cathay Pacific Airways Ltd:

    * NOV CATHAY PACIFIC CARRIED A TOTAL OF 37,815 PASSENGERS LAST MONTH, A DECREASE OF 98.6%

    * EXPECT TO OPERATE ABOUT 9% OF PRE-COVID-19 CAPACITY IN DECEMBER AND SLIGHTLY ABOVE 10% IN JANUARY 2021

    * NOVEMBER PASSENGER LOAD FACTOR DROPPED BY 61.5 PERCENTAGE POINTS TO 18.5%

    * WE ANTICIPATE WE WILL RELY MORE ON TRAFFIC ON REGIONAL SERVICES IN IMMEDIATE FUTURE

    * DEMAND CONTINUES TO WEAKEN ON LONG-HAUL ROUTES

    * SEES SECOND-HALF LOSSES BEING SIGNIFICANTLY HIGHER THAN FIRST-HALF LOSSES

    * IN NOVEMBER, CATHAY PACIFIC CARRIED 116,853 TONNES OF CARGO & MAIL, DOWN 34.3%

    * STILL NOT SEEING ANY MEANINGFUL IMPROVEMENT IN PASSENGER BUSINESS

    * HAVE RESUMED PREVIOUS SCHEDULE OF 3 NON-ATB FLIGHTS PER WEEK TO & FROM SINGAPORE UNTIL DECEMBER END

    * NOV CARGO AND MAIL LOAD FACTOR INCREASED BY 9.0 PERCENTAGE POINTS TO 77.7% Source text for Eikon: Further company coverage:

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