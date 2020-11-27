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BRIEF-Colchicine To Be Investigated As Possible Treatment For COVID-19 In Recovery Trial

27 Nov 2020 / 17:17 H.

    Nov 27 (Reuters) - Recovery trial:

    * COLCHICINE TO BE INVESTIGATED AS A POSSIBLE TREATMENT FOR COVID-19 IN THE RECOVERY TRIAL

    * RECOVERY TRIAL -ANTICIPATED THAT AT LEAST 2500 PATIENTS RECRUITED TO RECOVERY TRIAL WILL BE RANDOMLY ALLOCATED TO RECEIVE COLCHICINE PLUS USUAL STANDARD-OF-CARE

    * RECOVERY TRIAL - MAIN OUTCOME RECOVERY TRIAL TO ASSESS IS MORTALITY AFTER 28 DAYS; OTHER OUTCOMES INCLUDE IMPACT ON HOSPITAL STAY, VENTILATION NEED

    * RECOVERY TRIAL- COLCHICINE DOSAGE USED TO BE 1000 MICROGRAMS FOR 1ST TREATMENT, THEN 500 MICROGRAMS EVERY 12 HOURS FOR TOTAL OF 10 DAYS Source text: (https://bit.ly/2KLNeGz)

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