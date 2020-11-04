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BRIEF-Edison Research Voter Exit Poll - Florida

04 Nov 2020 / 06:46 H.

    Nov 3 (Reuters) -

    * FIVE OF 10 FLORIDA VOTERS SEE THE NATIONAL RESPONSE TO CORONAVIRUS PANDEMIC GOING 'SOMEWHAT OR VERY BADLY' – EDISON RESEARCH VOTER POLL

    * FOUR OF 10 FLORIDA VOTERS SAY THEY ARE BETTER OF TODAY THAN FOUR YEARS AGO VERSUS 2 OF 10 WHO SAY THEY ARE WORSE OFF – EDISON RESEARCH VOTER POLL

    * EIGHT OF 10 FLORIDA VOTERS CHOSE THEIR PRESIDENTIAL CANDIDATE BEFORE SEPTEMBER – EDISON RESEARCH VOTER POLL

    * SEVEN OF 10 FLORIDA VOTERS SAID RACISM IS A PROBLEM IN THE UNITED STATES – EDISON RESEARCH VOTER POLL For full coverage of Edison's exit poll results: (Reporting by Dan Burns)

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