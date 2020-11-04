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BRIEF-Edison Research Voter Exit Poll - Texas

04 Nov 2020 / 06:54 H.

    Nov 3 (Reuters) -

    * ONE OF 10 TEXAS VOTERS SAY THEY WERE FIRST-TIME VOTERS – EDISON RESEARCH VOTER POLL

    * FIVE OF 10 TEXAS VOTERS SAY IT IS MORE IMPORTANT TO CONTAIN THE CORONAVIRUS NOW, EVEN IF IT HURTS THE ECONOMY – EDISON RESEARCH VOTER POLL

    * TEXAS VOTERS ARE SPLIT ROUGHLY EVENLY OVER WHETHER THERE SHOULD BE A WALL ALONG THE ENTIRE U.S-MEXICO BORDER – EDISON RESEARCH VOTER POLL

    * SIX OF 10 TEXAS VOTERS SAY CLIMATE CHANGE IS A 'SERIOUS PROBLEM' – EDISON RESEARCH VOTER POLL Further company coverage: (Reporting by Dan Burns)

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