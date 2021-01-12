SEARCH
  1. The Sun Daily
  2. World
  3. Reuters

BRIEF-EMA Gets Application For Conditional Marketing Authorisation For AstraZeneca Vaccine

12 Jan 2021 / 15:56 H.

    Jan 12 (Reuters) - European Medicines Agency:

    * EMA SAYS RECEIVED AN APPLICATION FOR CONDITIONAL MARKETING AUTHORISATION (CMA) FOR A COVID-19 VACCINE DEVELOPED BY ASTRAZENECA AND OXFORD UNIVERSITY

    * ASSESSMENT OF THE VACCINE, KNOWN AS COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA, WILL PROCEED UNDER AN ACCELERATED TIMELINE

    * ASSESSMENT OF VACCINE, KNOWN AS COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA, WILL PROCEED UNDER AN ACCELERATED TIMELINE

    * EMA SAYS AN OPINION ON MARKETING AUTHORISATION COULD BE ISSUED BY 29 JANUARY DURING MEETING OF EMA'S SCIENTIFIC COMMITTEE FOR HUMAN MEDICINES (CHMP)

    * ADDITIONAL SCIENTIFIC INFO ON ISSUES RELATED TO QUALITY, SAFETY, EFFICACY OF VACCINE PROVIDED BY ASTRAZENECA AT REQUEST OF CHMP, CURRENTLY BEING ASSESSED Source text: (https://bit.ly/2Xy2Xw8) Further company coverage:

    Did you like this article?

    email blast