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BRIEF-EMA Updates On Cyberattack

25 Jan 2021 / 23:28 H.

    Jan 25 (Reuters) - EMA:

    * EMA - SOME UNLAWFULLY ACCESSED DOCUMENTS INCLUDING EMAIL CORRESPONDENCE MADE PUBLIC THROUGH INTERNET

    * EMA - A CLOSER INVESTIGATION OF THE PUBLISHED MATERIAL HAS REVEALED THAT NOT ALL OF THE DOCUMENTS WERE PUBLISHED IN THEIR INTEGRAL, ORIGINAL FORM

    * EMA - TIMELINES RELATED TO THE EVALUATION AND APPROVAL OF COVID-19 MEDICINES AND VACCINES ARE NOT AFFECTED.

    * EMA- SCREENSHOTS FROM MULTIPLE FOLDERS, MAILBOXES HAVE BEEN CREATED & ADDITIONAL TITLES WERE ADDED BY PERPETRATORS IN WAY WHICH COULD UNDERMINE TRUST IN VACCINES Source text : https://bit.ly/39e0T2H Further company coverage: [ ]

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