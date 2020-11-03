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BRIEF-Facebook Says To Add Specific Information In Labels On Candidate Posts If They Declare Premature Victory In U.S. Election

03 Nov 2020 / 12:04 H.

    Nov 2 (Reuters) - Facebook Inc:

    * FACEBOOK SAYS IF A U.S. PRESIDENTIAL CANDIDATE OR PARTY DECLARES PREMATURE VICTORY, CO TO ADD MORE SPECIFIC INFORMATION IN LABELS ON CANDIDATE POSTS

    * FACEBOOK SAYS WILL ADD MORE SPECIFIC INFORMATION IN TOP-OF-FEED NOTIFICATIONS AND CONTINUE SHOWING LATEST RESULTS IN ITS VOTING INFORMATION CENTER

    * FACEBOOK SAYS ITS ELECTION OPERATIONS CENTER WILL CONTINUE MONITORING A RANGE OF ISSUES IN REAL TIME — INCLUDING REPORTS OF VOTER SUPPRESSION CONTENT

    * FACEBOOK SAYS "IF WE SEE ATTEMPTS TO SUPPRESS PARTICIPATION, INTIMIDATE VOTERS, OR ORGANIZE TO DO SO, THE CONTENT WILL BE REMOVED"

    * FACEBOOK SAYS "WE ARE MONITORING CLOSELY AND WILL REMOVE CONTENT CALLING FOR COORDINATED HARM OR INTERFERENCE WITH ANYONE'S ABILITY TO VOTE" Source text : https://bit.ly/3jTT986 Further company coverage:

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