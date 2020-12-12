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BRIEF-FDA Says It Notified U.S. Centers For Disease Control,Prevention And Operation Warp Speed, So They Can Execute Their Plans For Timely Vaccine Distribution

12 Dec 2020 / 01:18 H.

    Dec 11 (Reuters) - FDA:

    * FDA - FDA HAS INFORMED THE SPONSOR THAT IT WILL RAPIDLY WORK TOWARD FINALIZATION AND ISSUANCE OF EUA FOR PFIZER-BIONTECH'S COVID-19 VACCINE

    * FDA - NOTIFIED U.S. CENTERS FOR DISEASE CONTROL,PREVENTION AND OPERATION WARP SPEED, SO THEY CAN EXECUTE THEIR PLANS FOR TIMELY VACCINE DISTRIBUTION

    * FDA - FDA HAS INFORMED THE SPONSOR THAT IT WILL RAPIDLY WORK TOWARD FINALIZATION AND ISSUANCE OF EUA FOR PFIZER-BIONTECH'S COVID-19 VACCINE

    * FDA - NOTIFIED U.S. CENTERS FOR DISEASE CONTROL,PREVENTION AND OPERATION WARP SPEED, SO THEY CAN EXECUTE THEIR PLANS FOR TIMELY VACCINE DISTRIBUTION Source text: (https://bit.ly/3a3VU5M) Further company coverage:

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