SEARCH
  1. The Sun Daily
  2. World
  3. Reuters

BRIEF-FDA Says Remdesivir EUA Letter Of Authorization, Reissued Oct 16

17 Oct 2020 / 07:35 H.

    Oct 16 (Reuters) - FDA:

    * FDA, IN LETTER TO GILEAD, SAYS REMDESIVIR EUA LETTER OF AUTHORIZATION, REISSUED OCTOBER 16, REMDESIVIR FOR CERTAIN HOSPITALIZED COVID-19 PATIENTS

    * FDA SAYS REISSUING OCT 1 LETTER TO CLARIFY THAT ALTERNATE CARE SITE MEETING CERTAIN CRITERIA IS CONSIDERED "INPATIENT HOSPITAL SETTING" FOR SCOPE OF EUA

    * FDA SAYS AUTHORIZING EMERGENCY USE OF VEKLURY FOR TREATMENT OF COVID-19, AS DESCRIBED IN "SCOPE OF AUTHORIZATION" SECTION OF REISSUED LETTER

    * FDA SAYS VEKLURY MAY BE EFFECTIVE,KNOWN & POTENTIAL BENEFITS OF VEKLURY OUTWEIGH KNOWN & POTENTIAL RISKS IN TREATMENT OF PATIENTS HOSPITALIZED WITH COVID19 Source: https://bit.ly/355AhxB Further company coverage:

    Did you like this article?

    email blast