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BRIEF-GSK To Invest 130 Mln Stg In CureVac Under New Collaboration

20 Jul 2020 / 18:52 H.

    July 20 (Reuters) - GlaxoSmithKline Plc:

    * GSK AND CUREVAC ENTER COLLABORATION

    * GSK TO MAKE EQUITY INVESTMENT OF £130M (EUR 150M) IN CUREVAC, AND AN UPFRONT PAYMENT OF £104M (EUR 120M)

    * COMPANIES TO COLLABORATE ON MRNA VACCINE AND MONOCLONAL ANTIBODY RESEARCH PROGRAMMES IN INFECTIOUS DISEASES

    * CUREVAC WILL BE ELIGIBLE TO RECEIVE DEVELOPMENT AND REGULATORY MILESTONE PAYMENTS OF UP TO £277M (EUR 320M)

    * COMPANIES TO COLLABORATE ON MRNA VACCINE AND MONOCLONAL ANTIBODY RESEARCH PROGRAMMES IN INFECTIOUS DISEASES

    * CUREVAC WILL BE ELIGIBLE TO RECEIVE DEVELOPMENT AND REGULATORY MILESTONE PAYMENTS OF UP TO £277M (EUR 320M)

    * GSK WILL FUND RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES AT CUREVAC RELATED TO DEVELOPMENT PROJECTS COVERED BY COLLABORATION

    * WILL MAKE AN EQUITY INVESTMENT IN CUREVAC OF £130M (EUR 150M), REPRESENTING CLOSE TO A 10% STAKE Source text for Eikon: Further company coverage:

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