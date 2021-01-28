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BRIEF-IDC Says Smartphone Shipments Return To Positive Growth In Q4 Driven By Record Performance By Apple

28 Jan 2021 / 10:40 H.

    Jan 27 (Reuters) -

    * IDC SAYS SMARTPHONE SHIPMENTS RETURN TO POSITIVE GROWTH IN THE FOURTH QUARTER DRIVEN BY RECORD PERFORMANCE BY APPLE

    * IDC SAYS WORLDWIDE SMARTPHONE MARKET CONTINUED TO IMPROVE IN HOLIDAY QUARTER OF 2020 RETURNING TO FAMILIAR GROUND WITH 4.3% YEAR-OVER-YEAR GROWTH

    * IDC SAYS ACCORDING TO PRELIMINARY DATA, SMARTPHONE VENDORS SHIPPED A TOTAL OF 385.9 MILLION DEVICES DURING THE QUARTER

    * IDC SAYS WHILE FULL YEAR 2020 DECLINED 5.9% VERSUS 2019, PROGRESS TOWARD MARKET RECOVERY BEEN IMPRESSIVE;BELIEVE MOMENTUM HEADING INTO 2021 WILL REMAIN STRONG Source text - https://bit.ly/3oqjP2T Further company coverage:

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