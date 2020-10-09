SEARCH
  1. The Sun Daily
  2. World
  3. Reuters

BRIEF-LSE Agrees Sale Of Borsa Italiana To Euronext For 4.33 Bln Euros

09 Oct 2020 / 14:20 H.

    Oct 9 (Reuters) - London Stock Exchange Group PLC:

    * LONDONSTOCKEXGROUP - PROPOSED DIVESTMENT OF BORSA ITALIANA GROUP

    * LSE - PROPOSED DIVESTMENT OF BORSA ITALIANA GROUP TO EURONEXT N.V. FOR EUR 4.325 BILLION

    * LSE - DEAL INCLUDES AN ADDITIONAL AMOUNT REFLECTING CASH GENERATION TO COMPLETION

    * LSE - OVERALL STRATEGIC RATIONALE FOR, AND FINANCIAL BENEFITS OF, REFINITIV TRANSACTION REMAIN COMPELLING NOTWITHSTANDING DIVESTMENT OF BORSA ITALIANA

    * LSE - IT IS LSEG'S INTENTION TO USE NET PROCEEDS FROM TRANSACTION TO REPAY INDEBTEDNESS RELATED TO REFINITIV TRANSACTION

    * LSE - CONTINUE TO MAKE GOOD PROGRESS ON HIGHLY ATTRACTIVE REFINITIV TRANSACTION

    * LSE- COMPLETION OF DEAL WILL BE DEPENDENT UPON DIVESTMENT OF A MEMBER OF BORSA ITALIANA BEING CONDITION OF EC CLEARANCE DECISION FOR REFINITIV DEAL

    * LSE - TRANSACTION IS EXPECTED TO CLOSE IN FIRST HALF OF 2021

    * LSE - - PROPOSED DIVESTMENT OF BORSA ITALIANA GROUP IS EXPECTED TO CLOSE IN FIRST HALF OF 2021

    * LSE - TRANSACTION IS EXPECTED TO CLOSE IN FIRST HALF OF 2021

    * LSE - SALE OF BORSA ITALIANA TO EURONEXT IS SUPPORTED BY BOARD OF LSEG

    * LSE - EXPECTS TO COMPLETE REFINITIV TRANSACTION BY END OF 2020 OR EARLY IN 2021, AHEAD OF COMPLETION OF THIS TRANSACTION Source text for Eikon: Further company coverage:

    Did you like this article?

    email blast