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BRIEF-New Alitalia to reach core earnings breakeven in 2022 - CEO designate

18 Dec 2020 / 23:10 H.

    Dec 18 (Reuters) - Revamped Alitalia executives designate say in conference call:

    * BUSINESS PLAN FOR REVAMPED ALITALIA HAS BEEN APPROVED ON FRIDAY - CHAIRMAN DESIGNATE CAIO

    * ALITALIA'S CAIO SAYS CARRIER NEEDS STRONG ALLIANCE

    * CEO-DESIGNATE OF REVAMPED ALITALIA SAYS NEW COMPANY IS A START-UP

    * CEO-DESIGNATE OF REVAMPED ALITALIA LAZZERINI SAYS CARRIER WILL BE LEAN, WILL USE STATE FUNDS IN GRADUAL WAY

    * ALITALIA'S LAZZERINI SAYS REVAMPED COMPANY WILL BE A NETWORK CARRIER, WANTS TO BE LEADER FOR AIR TRAFFIC TO AND FROM ITALY

    * ALITALIA'S LAZZERINI SAYS CO AIMS TO REACH BREAKEVEN AT EBITDA LEVEL IN 2022, AT EBIT LEVEL IN 2023

    * ALITALIA'S LAZZERINI SAYS AIMS TO CLINCH INDUSTRIAL PARTNERSHIP IN 2021

    * ALITALIA'S LAZZERINI SAYS CONSIDERING TO SET UP NEW CARGO UNIT

    * ALITALIA'S LAZZERINI SAYS REVAMPED CARRIER AIMS TO HAVE 3.4 BILLION EURO REVENUE, EBIT MARGIN 7%, 9,500 EMPLOYEES IN 2025

    * ALITALIA'S LAZZERINI SAYS REVAMPED CARRIER SEES 920 MILLION EURO REVENUE, 8.2 MILLION PASSENGERS FROM APRIL 2021 TO END 2021 (Reporting by Milan newsroom)

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