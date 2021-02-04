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BRIEF-Oxford Announces Trial Investigating Dosing With Alternating Vaccines

04 Feb 2021 / 15:57 H.

    Feb 4 (Reuters) - Oxford University:

    * OXFORD LEADS FIRST TRIAL INVESTIGATING DOSING WITH ALTERNATING VACCINES

    * OXFORD - IS TO LEAD FIRST TRIAL TO EXPLORE ALTERNATING DIFFERENT COVID-19 VACCINES, TO EXPLORE THE POTENTIAL FOR FLEXIBILITY IN DELIVERY

    * OXFORD - THE TRIAL, REFERRED TO AS THE COVID-19 HETEROLOGOUS PRIME BOOST STUDY OR 'COM-COV' STUDY, WILL RECRUIT OVER 800 VOLUNTEERS AGED 50

    * OXFORD - 'COM-COV' STUDY TO EVALUATE FOUR DIFFERENT COMBINATIONS OF PRIME AND BOOSTER VACCINATION

    * OXFORD UNIVERSITY - ALTERNATING DIFFERENT COVID-19 VACCINES FOR FLEXIBILITY IN DELIVERY AND LOOK TO HOW TO INCREASE PROTECTION AGAINST NEW STRAINS. Source text : (https://bit.ly/2YFuhJn) Further company coverage:

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