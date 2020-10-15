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BRIEF-Oxford Scientists Develop Extremely Rapid Diagnostic Test For COVID-19 - Statement

15 Oct 2020 / 16:49 H.

    Oct 15 (Reuters) -

    * OXFORD SCIENTISTS DEVELOP EXTREMELY RAPID DIAGNOSTIC TEST FOR COVID-19 - STATEMENT

    * OXFORD UNIVERSITY-SCIENTISTS FROM DEPARTMENT OF PHYSICS DEVELOPED EXTREMELY RAPID DIAGNOSTIC TEST THAT DETECTS, IDENTIFIES VIRUSES IN LESS THAN 5 MINUTES.

    * OXFORD UNIVERSITY-RESEARCHERS AIM TO DEVELOP INTEGRATED DEVICE TO EVENTUALLY BE USED FOR COVID-19 TESTING IN SITES SUCH AS BUSINESSES, AIRPORTS ETC

    * OXFORD UNIVERSITY - START PRODUCT DEVELOPMENT IN EARLY 2021, AND HAVE AN APPROVED DEVICE AVAILABLE WITHIN 6 MONTHS OF THAT TIME

    * OXFORD UNIVERSITY-RESEARCHERS WORKING TO SET UP A SPINOUT, AND SEEKING INVESTMENT TO ACCELERATE TRANSLATION OF TEST INTO A FULLY INTEGRATED DEVICE

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