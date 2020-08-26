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BRIEF-Palantir Technologies Says Revenue For Year Ended 2019 Was $742.6 Mln

26 Aug 2020 / 05:42 H.

    Aug 25 (Reuters) -

    * PALANTIR TECHNOLOGIES SAYS REVENUE FOR THE YEAR ENDED DEC 31, 2019 WAS $742.6 MILLION

    * PALANTIR TECHNOLOGIES SAYS NET LOSS FOR THE YEAR ENDED DEC 31, 2019 WAS $579.65 MILLION

    * PALANTIR TECHNOLOGIES SAYS HEADCOUNT HAS GROWN FROM 313 FULL-TIME EMPLOYEES AS OF DEC 31, 2010 TO 2,398 FULL-TIME EMPLOYEES AS OF JUNE 30, 2020

    * PALANTIR TECHNOLOGIES SAYS CEO ALEXANDER KARP'S FY 2019 TOTAL COMPENSATION WAS $12.1 MILLION

    * PALANTIR TECHNOLOGIES SAYS PRESIDENT STEPHEN COHEN'S FY 2019 TOTAL COMPENSATION WAS $16 MILLION

    * PALANTIR TECHNOLOGIES SAYS CHIEF OPERATING OFFICER, EXECUTIVE VP SHYAM SANKAR'S FY 2019 TOTAL COMPENSATION WAS $26 MILLION

    * PALANTIR TECHNOLOGIES - PETER THIEL BENEFICIALLY OWNED 29.8% OF CO'S CLASS B SHARES PRIOR TO OFFERING

    * PALANTIR TECHNOLOGIES - STEPHEN COHEN BENEFICIALLY OWNED 3.2% OF CO'S CLASS B SHARES PRIOR TO OFFERING

    * PALANTIR TECHNOLOGIES - DO NOT ANTICIPATE PAYING ANY DIVIDENDS ON CAPITAL STOCK IN THE FORESEEABLE FUTURE.

    * PALANTIR TECHNOLOGIES SAYS CO DOES NOT WORK WITH CHINESE COMMUNIST PARTY, HAVE CHOSEN NOT TO HOST PLATFORMS IN CHINA, WHICH MAY LIMIT GROWTH PROSPECTS

    * PALANTIR TECHNOLOGIES SAYS COVID-19 PANDEMIC HAS, TO DATE, NOT HAD A MATERIAL ADVERSE IMPACT ON RESULTS OF OPERATIONS

    * PALANTIR TECHNOLOGIES SAYS WORKING TOWARDS BECOMING THE DEFAULT OPERATING SYSTEM ACROSS U.S. GOVERNMENT

    * PALANTIR TECHNOLOGIES SAYS INTEND TO PURSUE SIGNIFICANT EXPANSION OF GOVERNMENT WORK WITH U.S. ALLIES ABROAD Source text: https://bit.ly/3gybqWR

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