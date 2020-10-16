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BRIEF-Pfizer Says Could Apply For U.S. Emergency Authorization For Vaccine In Third Week Of November

16 Oct 2020 / 18:34 H.

    Oct 16 (Reuters) - Pfizer Inc :

    * PFIZER SAYS AN OPEN LETTER FROM PFIZER CHAIRMAN AND CEO ALBERT BOURLA

    * PFIZER SAYS WOULD LIKE TO PROVIDE GREATER CLARITY AROUND DEVELOPMENT TIMELINES FOR PFIZER'S AND PARTNER BIONTECH'S COVID-19 VACCINE

    * PFIZER SAYS WILL APPLY FOR EMERGENCY AUTHORIZATION USE IN THE U.S. SOON AFTER THE SAFETY MILESTONE IS ACHIEVED IN THE THIRD WEEK OF NOVEMBER

    * PFIZER SAYS ALL DATA CONTAINED IN ITS U.S. APPLICATION WOULD BE REVIEWED BY FDA'S OWN SCIENTISTS & ALSO BY EXTERNAL PANEL OF INDEPENDENT EXPERTS

    * PFIZER SAYS EXPECT TO HAVE MANUFACTURING DATA DEMONSTRATING QUALITY AND CONSISTENCY OF VACCINE READY FOR SUBMISSION BEFORE SAFETY MILESTONE IS REACHED

    * PFIZER SAYS WILL CONTINUE RUNNING TRIAL THROUGH ITS FINAL ANALYSIS POINT EVEN IF IT IS DECLARED EFFECTIVE AT AN EARLIER STAGE

    * PFIZER SAYS WILL SHARE ANY CONCLUSIVE READOUT (POSITIVE OR NEGATIVE) WITH PUBLIC AS SOON AS PRACTICAL, FEW DAYS AFTER INDEPENDENT SCIENTISTS NOTIFY CO Source text : https://bit.ly/31bVtB3

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