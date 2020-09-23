BRIEF-Powell, Mnuchin appear before House Financial Services Committee

Sept 22 (Reuters) - For full story on the hearing click
* TREASURY SECRETARY MNUCHIN SEES 'TREMENDOUS' Q3 GROWTH LED BY STRONG RETAIL SALES, HOUSING ACTIVITY, MANUFACTURING GROWTH
* MNUCHIN SAYS HE IS CONTINUING TO WORK WITH CONGRESS TOWARD A PHASE 4 RELIEF PACKAGE, BELIEVES A TARGETED PACKAGE STILL NEEDED
* FED CHAIR POWELL BEGINS PREPARED TESTIMONY BEFORE HOUSE FINANCIAL SERVICES COMMITTEE
* MNUCHIN SAYS EXPECTS LOSSES ON MAIN STREET AND WORKING WITH FED TO IMPROVE PROGRAM
* MNUCHIN SAYS WOULD BE FINE LOWERING MAIN STREET THRESHOLD TO $100,000
* POWELL SAYS VERY LITTLE DEMAND FOR LOANS BELOW $1 MILLION IN MAIN STREET PROGRAM
* POWELL SAYS PROCEEDING WITH A LOWER LOAN AMOUNT MIGHT REQUIRE A DIFFERENT PROGRAM FROM MAIN STREET
* POWELL SAYS SMALLER LOANS WOULD BE MORE IN LINE WITH PPP LOANS THAT CAN BE FORGIVEN
* MNUCHIN SAYS NEXT PACKAGE SHOULD BE MORE TARGETED
* MNUCHIN SAYS PPP COULD BE REVISITED, ASSISTANCE ALSO NEEDED FOR FAMILIES WITH KIDS
* MNUCHIN SAYS STRUCK THE RIGHT BALANCE ON AIRLINES PACKAGE
* MNUCHIN SAYS FOR SMALL BUSINESSES LIKE PPP FOR MONEY SPENT WE SAVE ON UNEMPLOYMENT COSTS
* MNUCHIN SAYS AGREED TO REALLOCATE $200 BILLION FROM FED PROGRAMS TO OTHER PROGRAM WITH CONGRESSIONAL BACKING
* MNUCHIN SAYS TRUMP WOULD SUPPORT ADDITIONAL PPP MONEY
* POWELL SAYS QUESTION FOR HOW TO REOPEN ARE FOR STATE AND LOCAL ELECTED OFFICIALS
* POWELL SAYS HAS RELAXED A NUMBER OF BANKING REGULATIONS TEMPORARILY AND ARE OPEN TO DO MORE OF THAT
* POWELL SAYS STRESS TESTS THEMSELVES ALWAYS ERR ON THE SIDE OF SAFETY
* POWELL SAYS NO PLANS TO CHANGE BANKS LIVING WILL REVIEW SCHEDULE
* POWELL SAYS SO FAR BANKING SYSTEM HAS HELD UP WELL
* POWELL SAYS SMALLER BANKS MAY BEAR A LARGER BURDEN HERE, GREATER EXPOSURE TO THINGS LIKE REAL ESTATE
* ASKED ABOUT MAIN STREET PROGRAM, POWELL SAYS NOT SEEING DEMAND FOR VERY, VERY SMALL LOANS
* POWELL SAYS LENDING AT THE SMALL END INVOLVES A LOT OF PERSONAL GUARANTEES, WOULD HAVE TO START FROM SCRATCH TO BUILD THAT CAPABILITY
* POWELL SAYS HAS LOOKED AT HOW MAIN STREET IS NOT WORKING IN CRE MARKET, HARD TO FIND PLACES WHERE WE COULD HAVE AN IMPACT
* MNUCHIN SAYS STRUCTURAL PROBLEM WITH CMBS THAT INHIBITS MAIN STREET FROM HELPING CRE BORROWERS
* POWELL SAYS SECONDARY BOND MARKET PURCHASES DO NOT EXTEND NEW CREDIT TO ANY BORROWER
* POWELL SAYS PURCHASES SUPPORT FINANCIAL CONDITIONS IN CORP CREDIT MARKET
* MNUCHIN SAYS HAS TRIED TO OFFER STATE AND LOCAL GOVERNMENTS FLEXIBILITY ON RELIEF FUNDS TO GET MONEY SPENT
* POWELL SAYS MUCH OF THE GOOD ECONOMIC NEWS WE HAVE HAD STEMS FROM THE CARES ACT
* POWELL SAYS MANY, MOST FOMC PARTICIPANTS ASSUME SOME ADDITIONAL FISCAL ACTION IN THEIR FORECASTS
* POWELL SAYS ECONOMY HAS PROVED RESILIENT TO BROADER SPREAD OF DISEASE AND EXPIRATION OF CARES ACT PROVISIONS
* POWELL SAYS LIKELY THAT MORE FISCAL SUPPORT WILL BE NEEDED
* POWELL SAYS HAPPY TO CONTINUE CONVERSATION ABOUT ASSET-BASED LENDING FROM NAIN STREET PROGRAM
* MNUCHIN SAYS DOES NOT BELIEVE WE NEED ADDITIONAL CONGRESSIONAL AUTHORIZATION TO TAKE ADDITIONAL RISK BUT DOES NEED IT TO USE FUNDS IN CERTAIN OTHER AREAS
* MNUCHIN SAYS SUPPORTS LONG-TERM LOANS FOR BUSINESSES LIKE SMALL HOTELS AS PART OF ADDITIONAL SBA APPROPRIATIONS
* POWELL SAYS DON'T REALLY HAVE A SOLUTION FOR CRE WITH THE TOOLS THAT WE HAVE
* POWELL SAYS MUNICIPAL FACILITY IS PERFORMING BACKSTOP FUNCTION
* POWELL SAYS BELIEVES WORKING CAPITAL FINANCING HAS BEEN BROADLY AVAILABLE
* POWELL, MNUCHIN END JOINT APPEARANCE BEFORE HOUSE FINANCIAL SERVICES COMMITTEE
(Reporting by Dan Burns)