BRIEF-Roku Acquires Quibi'S Global Content Distribution Rights

Jan 8 (Reuters) - Roku Inc:

* ROKU ACQUIRES QUIBI'S GLOBAL CONTENT DISTRIBUTION RIGHTS

* ROKU INC - ROKU CHANNEL TO GAIN EXCLUSIVE ORIGINAL PROGRAMMINGFEATURING BIGGEST NAMES IN ENTERTAINMENT

* ROKU INC - FINANCIAL TERMS OF TRANSACTION WERE NOT DISCLOSED.

* ROKU - WILL MAKE QUIBI CONTENT AVAILABLE FOR FREE ON AN AD-SUPPORTED BASIS IN 2021 TO ALL ROKU USERS

* ROKU INC - FOLLOWING AN INTERNAL RESTRUCTURING BY QUIBI, ROKU ACQUIRED QUIBI HOLDINGS, LLC

* ROKU INC - ROKU CHANNEL EXPERIENCED RAPID GROWTH IN Q4 2020 DOUBLING HOUSEHOLD REACH YEAR OVER YEAR

* ROKU INC - MORE THAN A DOZEN NEW PROGRAMS WILL MAKE THEIR EXCLUSIVE DEBUT ON ROKU CHANNEL

* ROKU - QUIBI CONTENT INCLUDES SERIES, PROGRAMMES, DOCUMENTARIES FEATURING IDRIS ELBA, KEVIN HART, CHRISSY TEIGEN, AMONG OTHERS