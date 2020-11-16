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BRIEF-Saudi Aramco Intends To Issue International Bonds

16 Nov 2020 / 13:44 H.

    Nov 16 (Reuters) - SAUDI ARABIAN OIL CO:

    * ANNOUNCES ITS INTENTION TO ISSUE

    * ANNOUNCES ITS INTENTION TO ISSUE INTERNATIONAL BONDS PURSUANT TO ITS GLOBAL MEDIUM TERM NOTE PROGRAMME

    * bonds will be senior, U.S.$ denominated, unsecured by assets

    * AMOUNT IS SUBJECT TO MARKET CONDITIONS

    * NET PROCEEDS FROM EACH ISSUE OF BONDS WILL BE USED BY ARAMCO FOR GENERAL CORPORATE PURPOSES OR FOR ANY OTHER PURPOSE SPECIFIED IN FINAL TERMS FOR A SERIES OF BONDS

    * ARAMCO HAS MANDATED J. P. MORGAN AND MORGAN STANLEY AS ARRANGERS AND DEALERS

    * ARRANGERS AND DEALERS WILL ORGANIZE A SERIES OF FIXED INCOME INVESTOR MEETINGS COMMENCING 16 NOVEMBER 2020G

    * ARAMCO HAS MANDATED CITIGROUP, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, HSBC AND NCB CAPITAL AS DEALERS

    * OFFERING OF THE BONDS WILL BE LIMITED TO QUALIFIED INVESTORS IN THE JURISDICTIONS IN WHICH THE OFFERING WILL BE MADE Source text for Eikon: Further company coverage:

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