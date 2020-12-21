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BRIEF-Saudi Aramco To Bring Google Cloud Services To Saudi Arabia

21 Dec 2020 / 21:38 H.

    Dec 21 (Reuters) - SAUDI ARABIAN OIL CO:

    * ARAMCO TO BRING GOOGLE CLOUD SERVICES TO SAUDI ARABIA

    * UNIT SAUDI ARAMCO DEVELOPMENT COMPANY TEAMED UP WITH GOOGLE CLOUD TO OFFER HIGH-PERFORMANCE, LOW-LATENCY CLOUD SERVICES TO CUSTOMERS IN SAUDI ARABIA

    * SAUDI ARABIA CLOUD REGION ADDED TO GOOGLE CLOUD PLATFORM GLOBAL NETWORK

    * AGREEMENT BETWEEN SAUDI ARAMCO DEVELOPMENT COMPANY, A SUBSIDIARY OF ARAMCO, AND GOOGLE CLOUD PAVES WAY FOR ROLLOUT OF HIGH-PERFORMANCE, LOW-LATENCY CLOUD SERVICES

    * OPPORTUNITY TAPS INTO RAPIDLY EXPANDING CLOUD SERVICES DEMAND IN SAUDI ARABIA Further company coverage:

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