BRIEF-Singapore Airlines Reached Agreements With Airbus, Boeing To Revise Aircraft Delivery Schedule

Feb 9 (Reuters) - Singapore Airlines Ltd:
* SIA DEFERS OVER $4 BILLION IN CAPITAL EXPENDITURE ON AIRCRAFT DELIVERY AGREEMENTS
* REACHED AGREEMENTS WITH AIRBUS AND BOEING TO REVISE ITS AIRCRAFT DELIVERY SCHEDULE
* DEAL WOULD ALSO RECALIBRATE RATE OF INTRODUCTION OF CAPACITY, POST DISRUPTION TO DEMAND FOR AIR TRAVEL AS A RESULT OF PANDEMIC
* CONVERTED 14 BOEING 787-10 AIRCRAFT INTO 11 ADDITIONAL BOEING 777-9 AIRCRAFT
* REVISED PROJECTED CAPITAL EXPENDITURE FOR FY21/22 S$4,000 MILLION
* REVISED PROJECTED CAPITAL EXPENDITURE FOR FY22/23 S$4,500 MILLION
* REVISED PROJECTED CAPITAL EXPENDITURE FOR FY20/21 S$3,100 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: