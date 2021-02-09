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BRIEF-Singapore Airlines Reached Agreements With Airbus, Boeing To Revise Aircraft Delivery Schedule

09 Feb 2021 / 17:41 H.

    Feb 9 (Reuters) - Singapore Airlines Ltd:

    * SIA DEFERS OVER $4 BILLION IN CAPITAL EXPENDITURE ON AIRCRAFT DELIVERY AGREEMENTS

    * REACHED AGREEMENTS WITH AIRBUS AND BOEING TO REVISE ITS AIRCRAFT DELIVERY SCHEDULE

    * DEAL WOULD ALSO RECALIBRATE RATE OF INTRODUCTION OF CAPACITY, POST DISRUPTION TO DEMAND FOR AIR TRAVEL AS A RESULT OF PANDEMIC

    * CONVERTED 14 BOEING 787-10 AIRCRAFT INTO 11 ADDITIONAL BOEING 777-9 AIRCRAFT

    * REVISED PROJECTED CAPITAL EXPENDITURE FOR FY21/22 S$4,000 MILLION

    * REVISED PROJECTED CAPITAL EXPENDITURE FOR FY22/23 S$4,500 MILLION

    * REVISED PROJECTED CAPITAL EXPENDITURE FOR FY20/21 S$3,100 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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