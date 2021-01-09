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BRIEF-Twitter Announces Permanent Suspension Of @realDonaldTrump account

09 Jan 2021 / 07:41 H.

    Jan 8 (Reuters) - Twitter Inc:

    * TWITTER INC - PERMANENTLY SUSPENDED THE ACCOUNT OF @REALDONALDTRUMP DUE TO THE RISK OF FURTHER INCITEMENT OF VIOLENCE

    * TWITTER INC - AFTER CLOSE REVIEW OF RECENT TWEETS FROM THE @REALDONALDTRUMP ACCOUNT AND THE CONTEXT AROUND THEM, CO PERMANENTLY SUSPENDED THE ACCOUNT

    * TWITTER INC - DETERMINED THAT TWO TWEETS FROM PRESIDENT DONALD J. TRUMP'S ACCOUNT ON JAN. 8 ARE IN VIOLATION OF "THE GLORIFICATION OF VIOLENCE POLICY"

    * TWITTER - DETERMINED THAT 2 TWEETS FROM @REALDONALDTRUMP ON JAN. 8 WERE HIGHLY LIKELY TO ENCOURAGE PEOPLE TO REPLICATE CRIMINAL ACTS THAT TOOK PLACE AT U.S. CAPITOL

    * TWITTER - DETERMINATION TO SUSPEND @REALDONALDTRUMP ACCOUNT IS BASED ON A NUMBER OF FACTORS

    * TWITTER - DETERMINATION TO SUSPEND @REALDONALDTRUMP ACCOUNT INCLUDES FACTORS LIKE, PLANS FOR FUTURE ARMED PROTESTS HAVE ALREADY BEGUN PROLIFERATING Source text: (https://bit.ly/3orSWfK) Further company coverage:

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