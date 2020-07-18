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BRIEF-Twitter Says Attackers Accessed Tools Only Available To Internal Support Teams To Target 130 Twitter Accounts

18 Jul 2020 / 13:20 H.

    July 18 (Reuters) - Twitter Inc:

    * TWITTER SAYS CONTINUING FORENSIC REVIEW OF ALL OF THE ACCOUNTS TO CONFIRM ALL ACTIONS THAT MAY HAVE BEEN TAKEN

    * TWITTER SAYS ATTACKERS WERE ABLE TO INITIATE A PASSWORD RESET, LOGIN TO THE ACCOUNT, AND SEND TWEETS FOR 45 OF THE TARGETED ACCOUNTS

    * TWITTER SAYS ATTACKERS ACCESSED TOOLS ONLY AVAILABLE TO OUR INTERNAL SUPPORT TEAMS TO TARGET 130 TWITTER ACCOUNTS

    * TWITTER - FOR UP TO EIGHT TWITTER ACCOUNTS INVOLVED, ATTACKERS TOOK STEP OF DOWNLOADING THE ACCOUNT'S INFORMATION THROUGH OUR "YOUR TWITTER DATA" TOOL

    * TWITTER SAYS NONE OF THE EIGHT ACCOUNTS WHOSE ACCOUNT INFORMATION WAS DOWNLOADED THROUGH "YOUR TWITTER DATA" TOOL WERE VERIFIED ACCOUNTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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