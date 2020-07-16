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BRIEF-Twitter Says Detected What We Believe To Be A Coordinated Social Engineering Attack

16 Jul 2020 / 11:20 H.

    July 15 (Reuters) - Twitter Inc:

    * TWITTER - DETECTED WHAT WE BELIEVE TO BE A COORDINATED SOCIAL ENGINEERING ATTACK BY PEOPLE WHO SUCCESSFULLY TARGETED SOME EMPLOYEES

    * TWITTER - COORDINATED SOCIAL ENGINEERING ATTACK BY PEOPLE SUCCESSFULLY TARGETED SOME OF CO'S EMPLOYEES WITH ACCESS TO INTERNAL SYSTEMS AND TOOLS

    * TWITTER - LOOKING INTO WHAT OTHER MALICIOUS ACTIVITY THEY MAY HAVE CONDUCTED OR INFO THEY MAY HAVE ACCESSED

    * TWITTER - INTERNALLY, WE'VE TAKEN SIGNIFICANT STEPS TO LIMIT ACCESS TO INTERNAL SYSTEMS AND TOOLS WHILE OUR INVESTIGATION IS ONGOING

    * TWITTER - ONCE CO BECAME AWARE OF INCIDENT, IMMEDIATELY LOCKED DOWN THE AFFECTED ACCOUNTS AND REMOVED TWEETS POSTED BY THE ATTACKERS

    * TWITTER - LOCKED ACCOUNTS THAT WERE COMPROMISED AND WILL RESTORE ACCESS TO ORIGINAL ACCOUNT OWNER ONLY WHEN WE ARE CERTAIN WE CAN DO SO SECURELY Source text for Eikon: Further company coverage:

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