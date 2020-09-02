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BRIEF-Twitter Says Suspended Five Twitter Accounts For Platform Manipulation That Co Can Reliably Attribute To Russian State Actors

02 Sep 2020 / 01:46 H.

    Sept 1 (Reuters) - Twitter Inc:

    * TWITTER SAYS "SUSPENDED FIVE TWITTER ACCOUNTS FOR PLATFORM MANIPULATION THAT WE CAN RELIABLY ATTRIBUTE TO RUSSIAN STATE ACTORS"

    * TWITTER SAYS ACCOUNTS PURPORTED TO BE ASSOCIATED WITH A WEBSITE CALLED PEACEDATA, WHICH PUBLISHES A RANGE OF CONTENT ABOUT GLOBAL POLITICAL ISSUES

    * TWITTER SAYS "GOING FORWARD, LINKS TO CONTENT FROM PEACEDATA'S SITE WILL BE BLOCKED FROM BEING SHARED ON OUR SERVICE"

    * TWITTER SAYS THE ACCOUNTS ACHIEVED LITTLE IMPACT ON TWITTER AND WERE IDENTIFIED AND REMOVED QUICKLY

    * TWITTER SAYS EXISTING LINKS WILL BE DE-AMPLIFIED ACROSS THE SERVICE Source text - https://bit.ly/32EPkNu Further company coverage:

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