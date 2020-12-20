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BRIEF-U.S. CDC Statement On COVID-19 Vaccines and Severe Allergic Reactions

20 Dec 2020 / 05:54 H.

    Dec 19 (Reuters) - U.S. CDC:

    * U.S. CDC SAYS HAS LEARNED OF REPORTS THAT SOME PEOPLE HAVE EXPERIENCED SEVERE ALLERGIC REACTIONS, KNOWN AS ANAPHYLAXIS, AFTER GETTING COVID-19 VACCINE

    * CDC- "IF YOU HAVE EVER HAD A SEVERE ALLERGIC REACTION" TO ANY INGREDIENT IN A COVID-19 VACCINE, RECOMMENDS "YOU SHOULD NOT GET THAT SPECIFIC VACCINE"

    * CDC - RECOMMENDS PEOPLE WITH HISTORY OF SEVERE ALLERGIC REACTIONS NOT RELATED TO VACCINES OR INJECTABLE MEDICATIONS MAY STILL GET VACCINATED

    * CDC - PEOPLE WITH HISTORY OF ALLERGIES TO ORAL MEDICATIONS OR FAMILY HISTORY OF SEVERE ALLERGIC REACTIONS MAY STILL GET VACCINATED

    * CDC - PEOPLE WHO MIGHT HAVE A MILDER ALLERGY TO VACCINES MAY STILL GET VACCINATED

    * CDC - "IF YOU HAVE A SEVERE ALLERGIC REACTION AFTER GETTING THE FIRST SHOT, YOU SHOULD NOT GET THE SECOND SHOT" Source: https://bit.ly/3myaoNJ Further company coverage:

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