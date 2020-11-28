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BRIEF-UK Says Prime Minister Boris Johnson Spoke To Irish Taoiseach Micheál Martin On Friday Evening

28 Nov 2020 / 07:25 H.

    Nov 27 (Reuters) -

    * UK SAYS PRIME MINISTER BORIS JOHNSON SPOKE TO IRISH TAOISEACH MICHEÁL MARTIN ON FRIDAY EVENING

    * UK SAYS JOHNSON, MARTIN UPDATED ONE ANOTHER ON THEIR RESPECTIVE EFFORTS TO TACKLE CORONAVIRUS

    * UK SAYS JOHNSON, MARTIN DISCUSSED THE STEPS THEY HAVE TAKEN TO ENSURE PEOPLE IN THE UK AND IRELAND CAN ENJOY CHRISTMAS AS SAFELY AS POSSIBLE

    * UK SAYS JOHNSON,MARTIN DISCUSSED PROGRESS IN UK-EU TRADE NEGOTIATIONS;PM UNDERLINED COMMITMENT TO REACHING A DEAL THAT RESPECTS SOVEREIGNTY OF UK

    * UK SAYS JOHNSON, MARTIN REAFFIRMED THE NEED TO PRIORITISE THE GOOD FRIDAY AGREEMENT AND AVOID A HARD BORDER ON THE ISLAND OF IRELAND

    * UK SAYS JOHNSON,MARTIN DISCUSSED SHARED CHALLENGES INCLUDING ENVIRONMENT AND COMMITTED TO WORKING TOGETHER AHEAD OF UK-HOSTED COP26 SUMMIT NEXT YEAR Source text: https://bit.ly/3lgBkAO

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