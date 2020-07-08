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BRIEF-United Airlines Executive Says During Employee Town Hall That Not Enough Workers Have Signed Up For Voluntary Departures So Far - Sources

08 Jul 2020 / 03:43 H.

    July 7 (Reuters) - United Airlines Holdings Inc:

    * UNITED AIRLINES EXECUTIVE SAYS DURING EMPLOYEE TOWN HALL THAT NOT ENOUGH WORKERS HAVE SIGNED UP FOR VOLUNTARY DEPARTURES SO FAR - SOURCES

    * UNITED WORKING WITH PILOTS UNION ON WAYS TO MITIGATE FURLOUGHS - SOURCES

    * UNITED EXECUTIVE SAYS NO STRAIGHT LINE TO RECOVERY; UNITED NETWORK SLIGHTLY MORE IMPACTED THAN OTHER DOMESTIC U.S. AIRLINES - SOURCES

    * UNITED SEES DOMESTIC LOAD FACTORS AROUND 50%, INTERNATIONAL 30% IN JULY VERSUS AROUND 80% NORMALLY - SOURCES Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Tracy Rucinski)

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