BRIEF-UTour Group Signs Strategic Cooperation Framework Agreement With Alibaba's Affiliate

Sept 29 (Reuters) - UTour Group Co Ltd:
* SAYS IT PLANS TO SET UP JV WORTH 150 MILLION YUAN ($22.01 million) WITH ALIBABA'S TOURISM AFFILIATE
* SAYS IT SIGNS STRATEGIC COOPERATION FRAMEWORK AGREEMENT WITH ALIBABA'S TOURISM AFFILIATE ON BUSINESS DEVELOPMENT
* SAYS CONTROLLING SHAREHOLDER SIGNS AGREEMENT TO SELL 5% STAKE IN THE COMPANY TO ALIBABA'S AFFILIATE FOR 384.7 MILLION YUAN
* SAYS NO CHANGE IN COMPANY'S OWNERSHIP AFTER THE TRANSACTION Source text in Chinese: https://bit.ly/3kVQFHf; https://bit.ly/3jrjjjv; https://bit.ly/3j8Zjlk Further company coverage: ($1 = 6.8166 Chinese yuan renminbi) (Reporting by Hong Kong newsroom)