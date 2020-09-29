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BRIEF-UTour Group Signs Strategic Cooperation Framework Agreement With Alibaba's Affiliate

29 Sep 2020 / 20:30 H.

    Sept 29 (Reuters) - UTour Group Co Ltd:

    * SAYS IT PLANS TO SET UP JV WORTH 150 MILLION YUAN ($22.01 million) WITH ALIBABA'S TOURISM AFFILIATE

    * SAYS IT SIGNS STRATEGIC COOPERATION FRAMEWORK AGREEMENT WITH ALIBABA'S TOURISM AFFILIATE ON BUSINESS DEVELOPMENT

    * SAYS CONTROLLING SHAREHOLDER SIGNS AGREEMENT TO SELL 5% STAKE IN THE COMPANY TO ALIBABA'S AFFILIATE FOR 384.7 MILLION YUAN

    * SAYS NO CHANGE IN COMPANY'S OWNERSHIP AFTER THE TRANSACTION Source text in Chinese: https://bit.ly/3kVQFHf; https://bit.ly/3jrjjjv; https://bit.ly/3j8Zjlk Further company coverage: ($1 = 6.8166 Chinese yuan renminbi) (Reporting by Hong Kong newsroom)

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