Feb 20 (OPTA) - Results and fixtures for the Bundesliga on Saturday (start times are CET) Borussia M'gladbach v Mainz 05 in play Freiburg v Union Berlin in play Eintracht Frankfurt v Bayern München in play Köln (0) 0 Stuttgart (0) 1 Schalke 04 v Borussia Dortmund (18:30) Sunday, February 21 fixtures (CET/GMT) Augsburg v Bayer Leverkusen (1330/1230) Hertha BSC v RB Leipzig (1530/1430) Hoffenheim v Werder Bremen (1800/1700)