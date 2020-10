Oct 24 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Saturday (start times are CET) Bayern München (2) 5 Scorers: R. Lewandowski 10, R. Lewandowski 26, R. Lewandowski 60, L. Sané 72, J. Musiala 90 Yellow card: Goretzka 17, Boateng 47, Kimmich 46 Subs used: Hernández 3 (Davies), Choupo-Moting 68 (Lewandowski), Javi Martínez 68 (Müller), Sané 68 (Douglas Costa), Musiala 73 (Coman) Eintracht Frankfurt (0) 0 Subs used: Chandler 46 (Zuber), Younes 46 (Kamada), Barkok 71 (Touré), da Costa 71 (André Silva), Sow 75 (Ilsanker) Referee: Markus Schmidt ................................................................. RB Leipzig in play Hertha BSC ................................................................. Union Berlin in play Freiburg ................................................................. Mainz 05 in play Borussia M'gladbach ................................................................. Borussia Dortmund (18:30) Schalke 04 ................................................................. Sunday, October 25 fixtures (CET/GMT) Wolfsburg v Arminia Bielefeld (1630/1430) Werder Bremen v Hoffenheim (1900/1700) Monday, October 26 fixtures (CET/GMT) Bayer Leverkusen v Augsburg (2130/1930)