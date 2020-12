Bundesliga Summaries

Dec 20 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Sunday (start times are CET) Freiburg (1) 4 Scorers: V. Grifo 7, E. Demirović 59, M. Gulde 67, N. Petersen 90+4pen Subs used: Jeong Woo-Yeong 60 (Sallai), Höler 60 (Demirović), Petersen 81 (Grifo), Abrashi 91 (Santamaría) Hertha BSC (0) 1 Scorers: D. Lukébakio 52 Subs used: Dilrosun 46 (Matheus Cunha), Zeefuik 74 (Pekarík), Ngankam 75 (Boyata), Redan 86 (Piątek) Referee: Tobias Reichel ................................................................. Wolfsburg (18:00) Stuttgart .................................................................