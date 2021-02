Bundesliga Summaries

Feb 19 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Friday (start times are CET) Arminia Bielefeld (0) 0 Subs used: Córdova 60 (Vlap), Okugawa 60 (Voglsammer), Gebauer 60 (Doan), De Medina 75 (Laursen), Schipplock 89 (Klos) Wolfsburg (1) 3 Scorers: R. Steffen 29, R. Steffen 47, M. Arnold 54 Yellow card: Brooks 37, Guilavogui 80 Subs used: Brekalo 74 (Steffen), Guilavogui 74 (Schlager), Philipp 75 (Arnold), Białek 83 (Weghorst), Pongracic 83 (Lacroix) Referee: Felix Brych ................................................................. Saturday, February 20 fixtures (CET/GMT) Borussia M'gladbach v Mainz 05 (1530/1430) Freiburg v Union Berlin (1530/1430) Eintracht Frankfurt v Bayern München (1530/1430) Köln v Stuttgart (1530/1430) Schalke 04 v Borussia Dortmund (1830/1730) Sunday, February 21 fixtures (CET/GMT) Augsburg v Bayer Leverkusen (1330/1230) Hertha BSC v RB Leipzig (1530/1430) Hoffenheim v Werder Bremen (1800/1700)