Bundesliga Summaries

Jan 3 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Sunday (start times are CET) Borussia Dortmund (0) 2 Scorers: M. Akanji 66, J. Sancho 90+1 Yellow card: Hummels 25, Delaney 40, Haaland 80 Subs used: Tigges 81 (Haaland), Can 85 (Reus), Zagadou 92 (Reyna) Wolfsburg (0) 0 Yellow card: Steffen 38 Subs used: Mehmedi 71 (Gerhardt), João Victor 71 (Brekalo), Lacroix 78 (Pongracic), Ginczek 87 (Steffen), Białek 87 (Schlager) Referee: Manuel Gräfe ................................................................. Bayern München (18:00) Mainz 05 ................................................................. Friday, January 8 fixtures (CET/GMT) Borussia M'gladbach v Bayern München (2030/1930)